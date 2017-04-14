Благодаря юным «мустаевцам» в Литинституте возродят башкирскую группу

Благодаря юным «мустаевцам»-переводчикам в Литинституте начнут преподавать башкирскую литературу

27 мая в просторном и светлом зале Национальной библиотеки услышали напутственные слова и получили путёвку в жизнь хороший шанс поступить на целевые места в Литературном институте имени Горького юные победители конкурса литераторов-переводчиков, посвящённого 100-летию Народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Конкурс был объявлен в сентябре 2016 года и нацелен на выявление литературно одаренных выпускников школ Башкирии, будущих переводчиков башкирской литературы. В нём участвовало 70 претендентов из разных районов и городов Башкортостана, в число победителей и призёров вошли 14 старшеклассников и студентов высших учебных заведений республики.

По мнению заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана Салавата Сагитова, произведения талантливых литераторов, творящих только на башкирском языке, без перевода на другие языки, не смогут стать всеобщим достоянием:

«Важно уметь передать дух произведения, уметь передать, то, что хотел сказать поэт или писатель. Для любой национальности важно распространить, пропагандировать свою культуру. Если автор в Республике Башкортостан пишет только на башкирском языке, его могут понять наши соплеменники, несколько тюркских народов, но если его произведения переведены на другие языки, тогда об этом авторе узнают на разных континентах. Мы очень рассчитываем на то что произведения башкирских писателей, поэтов, драматургов профессионально будут переведены в ближайшее время и преподнесены широкой аудитории. Впереди — столетие Мустая Карима, еще чуть раньше столетие Назара Нажми, ещё раньше — столетие Кайсына Кулиева, которые будут в республике отмечаться широкомасштабно. Если бы не было переводчиков, то, наверное, гений этих поэтов был бы известен только в узких кругах», - подчеркнул он.

Победители получили свои дипломы из рук ректора Литературного института им. М.Горького русского писателя Алексея Варламова и учредителя Фонда им. Мустая Карима Тимербулата Каримова, внука классика отечественной литературы. Как пояснил Алексей Варламов, фактически речь идет о возобновлении в Литинституте прерванной на десятилетия деятельности кафедры перевода с национальных языков. Это стало особенно актуально сейчас:

«Мы забыли о прочных дружеских связях между нашими народами, между нашими культурами, которые всегда были в нашей стране, и литература всегда играла огромную роль. У нас была кафедра художественного перевода языков народов СССР и через эту кафедру прошли очень многие выдающиеся писатели, поэты, драматурги, переводчики из национальных республик, представители национальных литератур Советского Союза. К сожалению, по объективным причинам в 90-е годы эта кафедра прекратила свое существование. Образовался такой досадный и обидный вакуум, на мой взгляд, грозящий тяжелыми последствиями, потому что в нашей стране мы должны дружить, должны знать друг друга», - сказал он.

Как пояснила выпускница последнего до перерыва в работе набора кафедры переводчиков главного литературного вуза страны Айгуль Муратова, директор Национальной библиотеки РБ, помимо пяти новых студентов-"мустаевцев", в Литинституте в скором времени появятся и преподаватели:

«Это масштабное событие для республики: Литературный институт имени А.М.Горького берёт в штат преподавателябашкирского языка и литературы, а также руководителя семинара по переводу».

Автор идеи этого конкурса - дочь поэта Альфия Каримова рассказала талантливым ребятам о ключевом признаке хорошего профессионального перевода: «Хороший перевод - это невидимый перевод. Когда берешь оригинал стихотворения и перевод его на другой язык - те же самые чувства у тебя возникают», отметила она.

Альфия Мустаевна также поделилась своими воспоминаниями о том, какую важную роль в творческой жизни Мустая Карима играли переводчики. Со своим друзьями, писателями и поэтами, работающими на языках народов СССР, он подружился именно благодаря переводчикам, с которыми он тоже был в тесном творческих и теплых личных взаимоотношениях:

«После войны отец познакомился на Всесоюзном совещании молодых писателей с Михаилом Дудиным, Ириной Снеговой, с Яковом Козловским, это люди, которые переводили его на русский язык. И познакомился там с Кайсыном Кулиевым, Расулом Гамзатовым. Они были первыми читателями друг у друга. Папа мог читать на татарском языке, естественно, но аварский язык он не знал, он очень далек от нашего языка, у Кайсына Кулиева язык тоже не родственный нам, только отдельные слова. Творчество своих друзей он узнал благодаря русскому языку. И, благодаря тому, что он полюбил их как писателей, он их полюбил как людей. Это положило начало их великой дружбе, и спасибо за это переводчикам», - рассказала Альфия Мустаевна.

Тимербулат Каримов, учредитель Фонда им.Мустая Карима, вручая призы победителям, подытожил:

«Самое важное, что нам удалось со всех концов нашего Башкортостана собрать людей, которые воспитывались на творчестве Мустая Карима. У нас состоялся очень успешный, большой, долгожданный конкурс. Разные участники достигли разных этапов конкурса. Я уверен, что все, кто в нем участвовал, но, может быть, не пробился в финал, участвуют во всех важных начинаниях, в наших совместных усилиях по сохранению, укреплению, и продвижению башкирского языка и литературы. Я считаю очень показательным, что на этих дипломах стоят логотипы с портретом Мустая Карима, классика башкирской литературы - потому что все те, кто участвовал в этом конкурсе, воспримут сегодняшний день, наш конкурс как путевку в жизнь, которую осеняет своей рукой Мустай Карим!».

После вручения дипломов, участники мероприятия возложили цветы к могиле Мустая Карима на Мусульманском кладбище и к памятнику, установленному в 2013 году на площади, прилегающей к улице его имени.

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