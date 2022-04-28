Власти Уфы отдали под застройку исторический квартал у Монумента дружбы

Напомним, что в прошлом году компания не смогла начать строительство нового ЖК вблизи парка им. Гафури в Уфе. Воспротивились этому местные жители, а мэрия тем временем подала к «Жилстройинвесту» иск из-за нарушений при объединении участков под застройку.