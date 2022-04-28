Власти Уфы отдали под застройку исторический квартал у Монумента дружбы

Стало известно, что исторический квартал у Монумента дружбы, ограниченный улицами Менделеева, Кавказской и Сочинской, был отдан под застростройку. Как уточняется в постановлении, опубликованном на сайте уфимской мэрии, компании ООО «ГК „Жилстройинвест“» был отдан участок площадью 38 га.
Предполагается, что компания снесет малоэтажные дома на данной территории и построит новый жилищный фонд и деловые объекты. Так, при проектировании участка, застройщику необходимо будет учитывать защитные и охранные зоны культурного наследия, городские леса и водные объекты, а также санитарно-защитные зоны.
Напомним, что в прошлом году компания не смогла начать строительство нового ЖК вблизи парка им. Гафури в Уфе. Воспротивились этому местные жители, а мэрия тем временем подала к «Жилстройинвесту» иск из-за нарушений при объединении участков под застройку.