Власти Уфы отдали под застройку исторический квартал у Монумента дружбы

Власти Уфы отдали под застройку исторический квартал у Монумента дружбы
Власти Уфы отдали под застройку исторический квартал у Монумента дружбы
Вчера, 20:15ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Застраивать исторический квартал у Монумента дружбы будет «Жилстройинвест», сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Стало известно, что исторический квартал у Монумента дружбы, ограниченный улицами Менделеева, Кавказской и Сочинской, был отдан под застростройку. Как уточняется в постановлении, опубликованном на сайте уфимской мэрии, компании ООО «ГК „Жилстройинвест“» был отдан участок площадью 38 га.

Предполагается, что компания снесет малоэтажные дома на данной территории и построит новый жилищный фонд и деловые объекты. Так, при проектировании участка, застройщику необходимо будет учитывать защитные и охранные зоны культурного наследия, городские леса и водные объекты, а также санитарно-защитные зоны.

Напомним, что в прошлом году компания не смогла начать строительство нового ЖК вблизи парка им. Гафури в Уфе. Воспротивились этому местные жители, а мэрия тем временем подала к «Жилстройинвесту» иск из-за нарушений при объединении участков под застройку.

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