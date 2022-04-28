Власти Кумертау посоветовали жительнице самой набрать землю для могил на кладбище

Власти Кумертау посоветовали жительнице самой набрать землю для могил на кладбище
Власти Кумертау посоветовали жительнице самой набрать землю для могил на кладбище
Вчера, 15:09ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Жительница Башкирии в ответ на свою инициативу получила от администрации предложение собственноручно заняться благоустройством территорий кладбищ

Жительница города Кумертау обратился в местную администрацию с вопросом по благоустройству городского кладбища, однако полученный ответ его не удовлетворил. С жалобой по данной ситуации женщина обратилась в электронную приёмную органов власти республики.

Так, по словам жительницы города, в администрацию она обратилась с предложением обязать предприятие по озеленительным работам МУП ДОР завезти землю для благоустройства могил в район 17 квартала кладбища на Воротыновке. В ответ на свою инициативу женщина, с ее слов, получила от властей предложение самостоятельно сходить и набрать грунт в одном из кварталов кладбища, где сейчас выкапывают новые могилы.

- В ответ получили замечательную отписку вроде того, что сходите-ка и насобирайте-ка грунт в 4-м квартале, там сейчас могилы новые копают, может, и насобираете землю... - сообщила на портале обращений гражданка Курчатова.

Женщина просит провести проверку работы администрации Кумертау, уделив при этом особое внимание планам по благоустройству городских территорий, а также кладбищ, на которых, по её словам, "наблюдается беспрецедентное увеличение числа захоронений".

Напомним, Кумертау все чаще появляется в публичном пространстве в негативном ключе. Так, на скамье подсудимых окажутся вице-премьер правительства — глава МинЖКХ Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев. Их обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный города Кумертау. По данным СК РБ, в настоящее время очистные не эксплуатируются и уже пришли в аварийное состояние. Нарушены права граждан Кумертау, 95 млн рублей, выделенные на поддержку моногородов, израсходованы не по целевому назначению.

20 апреля Кумертау снова всколыхнуло неприятное известие - глава ГИБДД города, его жена и домашние животные были найдены мертвыми в собственной квартире. Следователями возбуждено уголовное дело по статье за «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы