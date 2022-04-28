Власти Кумертау посоветовали жительнице самой набрать землю для могил на кладбище

Жительница города Кумертау обратился в местную администрацию с вопросом по благоустройству городского кладбища, однако полученный ответ его не удовлетворил. С жалобой по данной ситуации женщина обратилась в электронную приёмную органов власти республики.
Так, по словам жительницы города, в администрацию она обратилась с предложением обязать предприятие по озеленительным работам МУП ДОР завезти землю для благоустройства могил в район 17 квартала кладбища на Воротыновке. В ответ на свою инициативу женщина, с ее слов, получила от властей предложение самостоятельно сходить и набрать грунт в одном из кварталов кладбища, где сейчас выкапывают новые могилы.
- В ответ получили замечательную отписку вроде того, что сходите-ка и насобирайте-ка грунт в 4-м квартале, там сейчас могилы новые копают, может, и насобираете землю... - сообщила на портале обращений гражданка Курчатова.
Женщина просит провести проверку работы администрации Кумертау, уделив при этом особое внимание планам по благоустройству городских территорий, а также кладбищ, на которых, по её словам, "наблюдается беспрецедентное увеличение числа захоронений".
Напомним, Кумертау все чаще появляется в публичном пространстве в негативном ключе. Так, на скамье подсудимых окажутся вице-премьер правительства — глава МинЖКХ Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев. Их обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный города Кумертау. По данным СК РБ, в настоящее время очистные не эксплуатируются и уже пришли в аварийное состояние. Нарушены права граждан Кумертау, 95 млн рублей, выделенные на поддержку моногородов, израсходованы не по целевому назначению.
20 апреля Кумертау снова всколыхнуло неприятное известие - глава ГИБДД города, его жена и домашние животные были найдены мертвыми в собственной квартире. Следователями возбуждено уголовное дело по статье за «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.