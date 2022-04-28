Роспотребнадзор Башкирии рассказал, как не отравиться шашлыком на майские праздники

Роспотребнадзор Башкирии рассказал, как не отравиться шашлыком на майские праздники
Роспотребнадзор Башкирии рассказал, как не отравиться шашлыком на майские праздники
Вчера, 19:54ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Где приобретать мясо, а также как его готовить и чем приправлять, чтобы не отравиться на майские праздники. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии.

Буквально через несколько дней по всей России будет открыт сезон шашлыков и отдыха на природе. Так, в Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, какие правила необходимо соблюдать при приготовлении пищи на природе, чтобы день не завершился в больнице с отравлением.

Так, все продукты в ведомстве советуют приобретать в стационарных точках торговли. Особое внимание стоит уделить мясу, лучше избегать продукции неизвестного происхождения и без сопроводительных документов.

Что касается приготовления шашлыка, то в Роспотребнадзоре советуют внимательно подойти к степени его готовности. Недожаренное мясо может послужить причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций, а в случае с пережаренным, то есть риск большое количество вредных канцерогенных веществ. Также стоит обильно приправить мясо специями в целях обеззараживания, так как бактерии погибают при 70-75 градусах. В частности, для данных целей, подойдут красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица. К тому же, приготовлением шашлыка необходимо заниматься непосредственно перед его употреблением.

Для жарки советуют использовать древесный уголь и металлические шампура. Кроме того, необходимо использовать различную посуду, ножи и разделочные доски для приготовления пищи, в частности, для сырых продуктов, таких как мясо или рыба, и для готовых. Важно, чтобы соки от сырых продуктов не попали на другие блюда.

Далее, в ведомстве, не советуют брать на природу следующие продукты: молочные, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом. Всю еду необходимо закрыть от насекомых, грызунов.

Немаловажно при приготовлении пищи соблюдать личную гигиену.

Напомним, что жители Башкирии в 2022 году отдыхают с 1 по 4 и с 7 по 10 мая включительно.

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