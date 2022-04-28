Роспотребнадзор Башкирии рассказал, как не отравиться шашлыком на майские праздники

Где приобретать мясо, а также как его готовить и чем приправлять, чтобы не отравиться на майские праздники. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии.

Буквально через несколько дней по всей России будет открыт сезон шашлыков и отдыха на природе. Так, в Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, какие правила необходимо соблюдать при приготовлении пищи на природе, чтобы день не завершился в больнице с отравлением. Так, все продукты в ведомстве советуют приобретать в стационарных точках торговли. Особое внимание стоит уделить мясу, лучше избегать продукции неизвестного происхождения и без сопроводительных документов. Что касается приготовления шашлыка, то в Роспотребнадзоре советуют внимательно подойти к степени его готовности. Недожаренное мясо может послужить причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций, а в случае с пережаренным, то есть риск большое количество вредных канцерогенных веществ. Также стоит обильно приправить мясо специями в целях обеззараживания, так как бактерии погибают при 70-75 градусах. В частности, для данных целей, подойдут красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума, горчица. К тому же, приготовлением шашлыка необходимо заниматься непосредственно перед его употреблением. Для жарки советуют использовать древесный уголь и металлические шампура. Кроме того, необходимо использовать различную посуду, ножи и разделочные доски для приготовления пищи, в частности, для сырых продуктов, таких как мясо или рыба, и для готовых. Важно, чтобы соки от сырых продуктов не попали на другие блюда. Далее, в ведомстве, не советуют брать на природу следующие продукты: молочные, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом. Всю еду необходимо закрыть от насекомых, грызунов. Немаловажно при приготовлении пищи соблюдать личную гигиену. Напомним, что жители Башкирии в 2022 году отдыхают с 1 по 4 и с 7 по 10 мая включительно.

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