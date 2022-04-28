Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы

Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы

Опрос показал отношение россиян ко Дню Победы

Вчера, 19:01
Общество
Фото: Медиахолдинг1Mi
Подавляющее большинство россиян воспринимают День Победы и Новый год как личные праздники. Результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob, свидетельствуют о том, что такой ответ дали 78 и 74 процента респондентов соответственно.

Рассматривая официальные государственные даты, 53 процента наших соотечественников выбрали личным праздником 8 Марта. При этом 47 процентов участников анкетирования назвали 23 Февраля, пишет RT.

Рождество Христово личным праздником считают 46 процентов граждан России, а Праздник Весны и Труда 1 мая — 33 процента опрошенных.

Авторы исследования акцентировали внимание на том, что День Победы, 23 Февраля, 8 Марта и 1 Мая являются более значимыми праздниками для респондентов в возрасте от 45 лет. День России и День народного единства важен для граждан из возрастной категории 35-44 года.

Россияне также поделились с аналитиками SuperJob своими планами на предстоящие майские праздники: остаться дома в кругу семьи намерены 53 процента, отправиться в деревню или на дачу хотят 17 процентов опрошенных. Работать будут 11 процентов респондентов.

Еще пять процентов россиян желают отдохнуть на природе, а четыре процента соотечественников планируют путешествовать по стране. За границу поедет один процент участников анкетирования.

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