Обыски у замминистра, «золотые» яйца у башкирских кур и очередная отставка

Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой. Следственные действия могут быть связаны с уголовным дело по факту закупки жизненно важных лекарств, сообщает издание Пруфы со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что обыски проводятся в гостинице «Айгуль», где живет чиновница. В СКР по Башкирии пока не комментируют эту информацию. Источник в региональном правительстве, знакомый с ситуацией, сообщил Mkset, что Ирина Кононова не задержана. В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что Ирина Кононова продолжает исполнять свои обязанности, она сне находится в отпуске и не отстранена от работы.