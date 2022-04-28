Обыски у замминистра, «золотые» яйца у башкирских кур и очередная отставка

Обыски у замминистра, «золотые» яйца у башкирских кур и очередная отставка
Обыски у замминистра, «золотые» яйца у башкирских кур и очередная отставка
Вчера, 21:39ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события к вечеру 28 апреля в Башкирии

Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой. Следственные действия могут быть связаны с уголовным дело по факту закупки жизненно важных лекарств, сообщает издание Пруфы со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что обыски проводятся в гостинице «Айгуль», где живет чиновница. В СКР по Башкирии пока не комментируют эту информацию. Источник в региональном правительстве, знакомый с ситуацией, сообщил Mkset, что Ирина Кононова не задержана. В пресс-службе республиканского Минздрава отметили, что Ирина Кононова продолжает исполнять свои обязанности, она сне находится в отпуске и не отстранена от работы.

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«Наши куры начали нести „золотые“ яйца?»: уфимец удивился ценам на яйца и молоко. Местный житель пожаловался на стоимость яиц и молока в магазинах Башкирии. Так, по его словам, стоимость яиц категории С0 может составлять до 100 рублей, а стоимость литра молока доходит до 120 рублей. Наряду с этим пользователь также отметил, что зарплата граждан не растёт.

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