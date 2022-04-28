«Наши куры начали нести „золотые“ яйца?»: уфимец удивился ценам на яйца и молоко

«Наши куры начали нести „золотые“ яйца?»: уфимец удивился ценам на яйца и молоко
«Наши куры начали нести „золотые“ яйца?»: уфимец удивился ценам на яйца и молоко
Вчера, 13:53ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Местный житель пожаловался на стоимость яиц и молока в магазинах Башкирии. Свое обращение он опубликовал на сайте электронной приёмной органов власти республики 28 апреля

Житель республики пожаловался на ситуацию на продуктовых полках в магазинах республики. Местного жителя возмутили цены на яйца и молоко. Так, по его словам, стоимость яиц категории С0 может составлять до 100 рублей, а стоимость литра молока доходит до 120 рублей. Наряду с этим пользователь также отметил, что зарплата граждан не растёт.

— Неужели наши башкирские куры начали нести «золотые яйца»? почему цена приближается к 100 рублям за какой-то С0 (сорт яиц — прим.ред.)??? Молоко за литр до 120 рублей доходит, это как такое может быть??? Санкции??? Проведите проверку цен в магазинах. Почему белорусский продукт стоит дешевле произведенного в Башкирии? — возмущается А. В. Падалко.

Пользователь недоумевает, как может быть возможным такое, что цена на один и тот же товар в разных магазинах может различаться более, чем на 50 процентов. А также просит органы власти провести проверки в магазинах и решить вопрос с ценами на продукты.

Напомним, ранее сообщалось, что сахар в республике вновь подорожал на три рубля. Одновременно с этим выросли цены также на свеклу, соль и ряд других товаров.

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