Многодетным семьям Башкирии с разной пропиской разрешат получать землю

Многодетным семьям Башкирии с разной пропиской разрешат получать землю
Многодетным семьям Башкирии с разной пропиской разрешат получать землю
Вчера, 12:35ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О внесении изменений в закон «О регулировании земельных отношений в РБ» сообщает пресс-служба Курултая республики

В Уфе 29 апреля в рамках пленарного заседания Курултая республики парламентарии в третьем чтении рассмотрят законопроект о внесении поправок в закон «О регулировании земельных отношений в РБ». Об этом сообщает пресс-служба Курултая.

Сообщается, что изменения в данном случае коснутся, в первую очередь, многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Так, ранее для таких семей предусматривалось право на получение земельного участка для строительства жилья, но для того, чтобы получить его, необходимо было соблюсти определенное условие — дети должны быть зарегистрированы по тому же адресу, что и их родители.

Таким образом, юридический момент может стать для многих семей серьёзным препятствием для получения земельного участка. Как показывает практика, часто члены одной семьи проживают вместе, будучи при этом зарегистрированными в разных местах.

Примечательно, что в период с 2018 по 2020 годы более 30 семей получили отказ на получение участка земли именно по причине разных мест регистрации в документах членов семей.

Напомним, ранее стало известно, что жители республики смогут получить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Однако данные выплаты коснутся лишь определенных категорий граждан.

Также ранее Mkset рассказал, какие нововведения по части выплаты пособий, а также оплаты штрафов ожидают жителей республики с 1 мая этого года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы