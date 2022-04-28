Льготная ипотека стала доступнее! Всего 9% годовых

— Ставка 9% не только психологически комфортна, но и при текущем уровне инфляции достаточно выгодна для покупателей. Хотя на сегодняшний день некоторые покупатели ГК «Первый Трест» могут получить «Льготную ипотеку» на ещё более интересных условиях, под 8,1% годовых на весь срок (банк ДОМ.рф — прим.ред.). Такую возможность им предоставляет наш партнёр Банк Дом.рф. И при минимальном первоначальном взносе в 15% в Уфе можно легко купить однокомнатную или двухкомнатную квартиру в хорошем районе. Например, в ЖК Urbanica, который строится в микрорайоне «Зелёная роща», ваш ежемесячный платёж за однокомнатную студию составит всего от 26 000 рублей (приведенная информация не является публичной офертой и носит исключительно ознакомительный характер. ЖК Urbanica, Банк Дом.рф, ставка 8,1%, площадь квартиры 22,93 кв. м, первоначальный платёж 15%, срок ипотеки 25 лет — прим.ред.), а за классическую двухкомнатную квартиру вы будете платить от 45 000 рублей в месяц (приведенная информация не является публичной офертой и носит исключительно ознакомительный характер. ЖК Urbanica, Банк Дом.рф, ставка 8,1%, площадь квартиры 48,34 кв. м, первоначальный платёж 15%, срок ипотеки 25 лет — прим.ред.). Если же у вас есть квартира, которую вы хотите обменять на новую или крупная сумма для оплаты первоначального взноса, то можно рассмотреть и более просторные варианты. Например, при первоначальном взносе 2,7 млн рублей, квартира с тремя изолированными комнатами и просторной кухней-гостиной в ЖК «Новатор» обойдётся вам в 46 700 рублей (приведенная информация не является публичной офертой и носит исключительно ознакомительный характер. ЖК «Новатор», Банк Дом.рф, ставка 8,1%, площадь квартиры, 34 кв. м, первоначальный платёж 15%, срок ипотеки 25 лет — прим.ред.) в месяц, — рассказал руководитель направления по взаимодействию с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв.