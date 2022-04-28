Кинофестиваль на даче и не только: майские новинки в видеосервисе Wink

Подготовиться к майским каникулам поможет продолжение немецкого мультика про семейку Уишбон «Мы — монстры 2» (6+). На этот раз герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна: прямо с праздника похищена не только невеста, но и жених. Вся семья снова превращается в монстров, и сборная команда из оборотня, мумии, вампирши и Франкенштейна дарят всем настоящее приключение, переходящее в праздник семейных ценностей. Мультфильм будет со-эксклюзивно доступен в подписке Wink с 29 апреля.