Глава США Байден посетит в мае Японию и Южную Корею

Как пишет iz.ru, поездка Байдена запланирована на 20-24 мая. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Соединенных Штатов Америки. Там отмечено, что американский лидер хочет посетить Японию и Южную Корею, чтобы укрепить связи.