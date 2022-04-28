Глава США Байден посетит в мае Японию и Южную Корею
Глава США Байден посетит в мае Японию и Южную Корею
Сегодня, 00:43ОбществоФото: pixabay.com
Лидер США Джо Байден запланировать в конце мая посетить с рабочим визитом Японию и Южную Корею.
Как пишет iz.ru, поездка Байдена запланирована на 20-24 мая. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Соединенных Штатов Америки. Там отмечено, что американский лидер хочет посетить Японию и Южную Корею, чтобы укрепить связи.
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