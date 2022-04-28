Глава США Байден посетит в мае Японию и Южную Корею

Глава США Байден посетит в мае Японию и Южную Корею
Глава США Байден посетит в мае Японию и Южную Корею
Сегодня, 00:43ОбществоФото: pixabay.com
Лидер США Джо Байден запланировать в конце мая посетить с рабочим визитом Японию и Южную Корею.

Как пишет iz.ru, поездка Байдена запланирована на 20-24 мая. Соответствующая информация появилась на сайте администрации Соединенных Штатов Америки. Там отмечено, что американский лидер хочет посетить Японию и Южную Корею, чтобы укрепить связи.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы