ФСБ и МВД внесли свои предложения по закону о криптовалюте

ФСБ и МВД внесли свои предложения по закону о криптовалюте
ФСБ и МВД внесли свои предложения по закону о криптовалюте
Вчера, 13:19ОбществоФото: piqsels.com
Разработанный Минфином РФ законопроект о регулировании криптовалют рассмотрели и дали свои комментарии МВД, ФСБ, ФНС и другие ведомства.

Как сообщает iz.ru, комментируя документ в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять сведения правоохранителям наряду с судами. Также в службе призвали регламентировать «состав, характер и порядок формирования» идентификационные признаки криптовалюты.

В свою очередь в МВД призвали доработать правила исполнения биржами решений судов об аресте криптовалюты и создание кошелька для хранения арестованных активов.

Отмечается, что в ФНС предложили ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии и полностью запретить таким организациям рекламу в России.

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