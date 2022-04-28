ФСБ и МВД внесли свои предложения по закону о криптовалюте

Разработанный Минфином РФ законопроект о регулировании криптовалют рассмотрели и дали свои комментарии МВД, ФСБ, ФНС и другие ведомства.

Как сообщает iz.ru, комментируя документ в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять сведения правоохранителям наряду с судами. Также в службе призвали регламентировать «состав, характер и порядок формирования» идентификационные признаки криптовалюты. В свою очередь в МВД призвали доработать правила исполнения биржами решений судов об аресте криптовалюты и создание кошелька для хранения арестованных активов. Отмечается, что в ФНС предложили ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии и полностью запретить таким организациям рекламу в России.

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