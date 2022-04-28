«Даже дыхания не почувствовали»: Хабиров рассказал, что ждет Башкирию из-за санкций

«Даже дыхания не почувствовали»: Хабиров рассказал, что ждет Башкирию из-за санкций
«Даже дыхания не почувствовали»: Хабиров рассказал, что ждет Башкирию из-за санкций
Вчера, 16:45ОбществоВалерия ПанаеваФото: glavarb.ru
Глава республики сделал заявления по поводу экономики Башкирии на встрече с главными редакторами ведущих СМИ 26 апреля.

По мнению Радия Хабирова, экономика республики не почувствовала влияния западных санкций.

«Мне кажется, что мы даже дыхания санкций не почувствовали. Это нас беспокоит и мы этим сильно озабочены. Но мы стараемся смотреть на вещи позитивно», — заявил он на встрече с журналистами 26 апреля.

При этом глава республики отметил, что запас прочности в башкирской экономике есть. Хабиров отметил, что выплаты в размере двух миллиардов рублей в рамках правительственных мер, направленных на переквалификацию и переобучение работников, позволят «более-менее выстаивать» экономике республики.

Напомним, ранее Mkset рассказал, как изменились цены в республике за минувшие десять лет.

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