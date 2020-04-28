Власти Тюменской области сообщили о сроках продления режима самоизоляции

Решение властей региона связано с тем, что за последние дни число зараженных не идет на убыль, сообщает infox.ru.

Кузнечевских подчеркнула, что система здравоохранения области готова к борьбе с инфекцией. Учреждения региона укомплектованы всем необходимым для оказания как плановой, так и экстренной помощи заболевшим.