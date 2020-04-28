Власти Тюменской области сообщили о сроках продления режима самоизоляции
28 апреля, 15:46ОбществоФото: pixabay.com
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По словам заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, жителям региона предстоит ещё какое-то время побыть в режиме самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Речь, скорее всего, идет о двух неделях, сказала она 27 апреля.
Решение властей региона связано с тем, что за последние дни число зараженных не идет на убыль, сообщает infox.ru.
Кузнечевских подчеркнула, что система здравоохранения области готова к борьбе с инфекцией. Учреждения региона укомплектованы всем необходимым для оказания как плановой, так и экстренной помощи заболевшим.
В Тюменской области коронавирусная инфекция подтверждена у 399 человек. Шесть пациентов старше 65 лет находятся в тяжелом состоянии. Три человека скончались.
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