Власти Сочи собираются открыть курорт

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В Сочи ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса, должны быть сняты 1 июня. Ранее власти Краснодарского края сообщали, что ограничения будут действовать до этого срока.
По словам замначальника управления курортов и туризма администрации Сочи Сергея Домората, проходят мероприятия по подготовке курортного города к открытию. Об этом пишет fedpress.ru.
Доморат отметил, что карантин нарушил взаимодействие между сервисами и аутсорсинговыми партнерами. Однако сегодня каждый глава региона сам решает, как наладить работу всех отраслей после снятия ограничительных мер.
В Краснодарском крае карантин продлен до 30 апреля.
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