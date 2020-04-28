Власти Сочи собираются открыть курорт

По словам замначальника управления курортов и туризма администрации Сочи Сергея Домората, проходят мероприятия по подготовке курортного города к открытию. Об этом пишет fedpress.ru.

Доморат отметил, что карантин нарушил взаимодействие между сервисами и аутсорсинговыми партнерами. Однако сегодня каждый глава региона сам решает, как наладить работу всех отраслей после снятия ограничительных мер.