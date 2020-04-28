В Уфе сегодня стартует Первый международный онлайн-форум о мире после коронавируса

Сегодня, 28 апреля в 11.00 (мск) стартует первый международный форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Сопредседателями проекта выступили глава республики Башкортостан Радий Хабиров, ректор Национального исследовательского университета «ВШЭ» Ярослав Кузьминов и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Впервые после отмены крупных экономических форумов в России состоится глобальная конференция. Она пройдет в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com. На форум, с момент официального открытия платформы, регистрацию уже прошли более 6500 участников из России, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, КНР, Саудовской Аравии, Турции, Швеции, Мексики и других государств. Освещать деятельность форума будут 20 международных и федеральных информационных партнеров, 10 из которых транслируют мероприятие в прямом эфире; в том числе на Россию и Европу (телеканал RT) и арабский мир (крупнейший пан-арабский телеканала Аль-Маядин).

Во вторник, в 10.00 (мск) все зарегистрированные пользователи, включая режиссера Люка Бессона, американского физика Митио Каку, автора теории о «черном лебеде» Нассима Талеба, экс-премьера Швеции Фредрика Рейнфельдта, ведущего основателя и генерального директора консалтинговой компании FutureMap Парага Ханну, главу Башкортостана Радия Хабирова, телеведущую Ксению Собчак и директора ВЦИОМ Валерия Федорова, подключатся к интерактивной площадке bashkiria-live.com, чтобы обсудить мир после коронакризиса.

Спикерам Форума – сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран – предстоит спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.

Ресурс bashkiria-live.com позволит смоделировать в онлайне более традиционную в визуальном плане картинку офлайн-конференций.

О программе:

В программе предусмотрены 9 секций, два пленарных заседания – международное и федеральное, презентация Республики Башкортостан, а также интерактивная пресс-конференция с подключением представителей российских и международных СМИ.

С 10.00 до 11.30 параллельно будут проходить 5 секций (время – московское):

- «Глобальные рынки в кризис: падение или передел?»

- «Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн - профессий»

- «На дне коронакризиса или снизу постучат? Философия бизнес-решений»

- «Covid & Media: доверие против хайпа»

- «COVID-19 и мировая экономика: от глобальной рецессии к новому экономическому росту».

С 11.30 до 13.30 состоится Федеральная пленарная сессия «Новая реальность: государство и глобальные вызовы», завершит которую презентация потенциала Республики Башкортостан (модератор сессии –

А. Любимов).

С 13.30 до 14.00 состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан, компанией «Интерхелф Канада» и группой компаний «АйЭйчДипей групп» в целях развития инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и санаторно-курортной отрасли Республики Башкортостан.

В 14:00 – начнется трансляция Пресс-конференции с международными и российскими участниками форума (спикеры: Радий Хабиров; Светлана Чупшева, Насим Талеб, Митио Каку; модератор: Ксения Собчак).

С 14.30 до 16.00 приглашаем вас стать участниками Международной пленарной сессии «Мир после коронавируса: евразийский взгляд» (модератор – К. Собчак).

16.00 – 17.30 – параллельная работа секций по темам:

- «Коронаимпульс. Трансформация событийной индустрии»

- «Магазины 4.0. Апрельская Пятилетка и новая стратегия развития»

- «Уроки в пижаме». Старая школа по новому адресу»

- «POST-COVID. Общество и новые социальные вызовы».

Регистрация на Форум еще активна на официальной платформе проекта bashkiria-live.com

28 апреля для доступа к трансляции мероприятий необходимо будет:

Зайти на официальный сайт https://bashkiria-live.com Ввести логин и пароль, созданный на этапе регистрации. Выбрать интересующее мероприятие в программе и перейти к его просмотру.

Онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» – первый шаг к организации экспертной платформы для преодоления экономических последствий пандемии. В ходе представления Форума в ИТАР-ТАСС глава республики Башкортостан Радий Хабиров анонсировал, что по итогам будут собраны лучшие предложения, высказанные в ходе дискуссий.