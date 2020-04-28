В Уфе отменены аукционы на благоустройство дворов
28 апреля, 12:46ОбществоАлия ФатхиеваФото: Артур Салимов/ МедиаКорСеть
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Власти Уфы отменили девять аукционов из десяти.
Отбор подрядчиков на благоустройство детских и спортивных площадок во дворах отменен Управлением по обеспечению жизнедеятельностью в Уфе. Общая стоимость контрактов оценивается в 504 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион по отбору подрядчика благоустройства дворов в Калининском районе на сумму в 81,76 млн рублей пока что не отменен. Контракт предусматривает оборудование пяти спортивных площадок и восьми детских площадок на улицах Богдана Хмельницкого, Победы, Вологодской, Первомайской, Транспортной, Архитектурной, Черниковской, Вологодской.
Победителей аукционов планировали объявить до конца апреля.
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