В Уфе отменены аукционы на благоустройство дворов

Отбор подрядчиков на благоустройство детских и спортивных площадок во дворах отменен Управлением по обеспечению жизнедеятельностью в Уфе. Общая стоимость контрактов оценивается в 504 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион по отбору подрядчика благоустройства дворов в Калининском районе на сумму в 81,76 млн рублей пока что не отменен. Контракт предусматривает оборудование пяти спортивных площадок и восьми детских площадок на улицах Богдана Хмельницкого, Победы, Вологодской, Первомайской, Транспортной, Архитектурной, Черниковской, Вологодской.