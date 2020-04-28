В Москве ежедневно проводят более 25 тысяч исследований на COVID-19
В столице ежедневно проводится более 25 тысяч тестов на коронавирус. Москва выбилась в абсолютные лидеры по тестированию на COVID-19.
Как сообщает газета “Известия” 28 апреля, ежедневно на 100 тысяч населения столицы приходится 3,8 тысячи тестов. Исследования проводятся как в федеральных, так и городских и частных лабораториях. Проверке подлежат все граждане, имеющие признаки ОРВИ, пневмонию, а также проживающие с тем, у кого был ранее диагностирован коронавирус. Также тестирование начали проводить в неинфекционных больницах.
Подчеркивается, что под пристальным контролем медиков находятся врачи, соцработники, сотрудники предприятий ЖКХ, а также все те, кто из-за работы контактирует с людьми.
Для проведения теста у человека берут мазок из носа, ротоглотки. Также выполняются дополнительные исследования.
Предварительно положительные тесты направляются на дополнительные проверки в федеральные исследовательские центры.
На сегодняшний день в столице на домашнем лечении находятся более 20 тысяч граждан с ОРВИ.