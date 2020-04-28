В Минздраве Башкирии рассказали, почему 19-летнего парня с опухолью не отправят в РКБ

Сегодня, 28 апреля, на ежедневном брифинге в Минздраве, заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова рассказала, какие дальнейшие действия будут предприняты для спасения жизни тяжело больного Ранэля Шамсутдинова. Сейчас он лежит в больнице Салавата и ему с каждой минутой становится только хуже.

Накануне вечером семья 19-летнего пациента в отчаянии и следах записала видеообращение с призывом помочь. Они обращались с медикам республики и главе Башкирии, готовы были сами оплатить вертолет, лишь бы в Салават доставили необходимое оборудование и врачей для спасения жизни Ранэля.

По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Кононовой, 19-летний пациент получает дистанционные телемедицинские консультации ежедневно. Помимо этого врачи помогут ему и физически.

— Сегодня было принято решение вызвать санавиацию на себя. То есть нейрохирурги поедут в Салават и будут решать, что делать дальше и возможно ли его транспортировать в работающее отделение нейрохирургии, — сказала Ирина Кононова.

Замминистра здравоохранения также отметила, что принимаемые решения о переводе в республиканскую больницу зависит не от желания пациентов и родственников. Решение может принять только консилиум врачей. Но, к сожалению, по словам Ирины Кононовой, родственники не всегда это понимают.