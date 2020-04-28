В Башкирии штрафовать будут также за работающую ночью сигнализацию и лай собаки
Депутаты Курултая Башкирии решили поддержать инициативу Минюста РФ.
Согласно новой инициативе, теперь штрафовать будут не только за нарушение тишины и покоя, но также и в случае пассивности со стороны хозяина, к примеру, шумящей на сигнализации машины или лающей собаки.
Спикер башкирского парламента Константин Толкачев заявил, что новые ограничения связаны с решением давних вопросов, связанных с совместным проживанием жителей в многоквартирных домах. Он подчеркнул,т что пока на пассивных нарушителей тишины не предусмотрено никаких мер воздействия.
«Недавно из-за пандемии коронавируса мы отменили штрафы за нарушение покоя и тишины в ночное время в отношении лиц, доставляющих на транспортных средствах продукты, товары первой необходимости, лекарства в магазины, аптеки, медучреждения. Это временная и рациональная норма. Одновременно с этим парламентом республики ведется работа над законопроектом, устанавливающим дополнительные ограничения, связанные с нарушением тишины и покоя уже в дневное время», – отметил он.