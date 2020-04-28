В Башкирии штрафовать будут также за работающую ночью сигнализацию и лай собаки

Согласно новой инициативе, теперь штрафовать будут не только за нарушение тишины и покоя, но также и в случае пассивности со стороны хозяина, к примеру, шумящей на сигнализации машины или лающей собаки.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев заявил, что новые ограничения связаны с решением давних вопросов, связанных с совместным проживанием жителей в многоквартирных домах. Он подчеркнул,т что пока на пассивных нарушителей тишины не предусмотрено никаких мер воздействия.