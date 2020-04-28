В Башкирии намерены начать производить вакцину от коронавируса
На Первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса» об этом заявил первый заместитель премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.
В рамках форума Андрей Назаров подготовил презентационный ролик, посвященный потенциалу Башкортостана – экономическому, инвестиционному, туристическому.
Он также выступил и со своим мнением о происходящих в мире и стране событиях, связанных с пандемией коронавируса.
«Сегодняшний кризис заставил всех нас обратить внимание на фармацевтику, биотехнологии. Мы готовы вкладываться в эти направления, тем более что на территории республики существуют предприятия, которые много лет поставляют на рынок лекарства для диагностики, профилактики и лечения в том числе инфекционных заболеваний. Мы начинаем производить вакцину, которая сможет бороться с COVID-19», — сказал он.
Андрей Назаров также заявил, что власти уже работают над совершенствованием онлайн-технологий. В республике на базе Башкирского государственного медицинского университета будет создана уникальная многопрофильная онлайн-клиника мирового уровня, а также первый онлайн-факультет, учиться на котором могут студенты со всех стран мира.
Что же касается строительства инфекционной больницы в Уфимском районе, которую Андрей Назаров лично обещал главе республики достроить к концу следующего месяца, то ее введут в эксплуатацию уже 25 мая.
Напомним, сегодня, 28 апреля, проходит международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Спикерам Форума — сотне ученых, бизнесменов и политиков из 25 стран — предстоит спрогнозировать, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет; выявить угрозы, шансы и решения для посткоронавирусной экономики.