В Башкирии намерены начать производить вакцину от коронавируса

В рамках форума Андрей Назаров подготовил презентационный ролик, посвященный потенциалу Башкортостана – экономическому, инвестиционному, туристическому.

Он также выступил и со своим мнением о происходящих в мире и стране событиях, связанных с пандемией коронавируса.

«Сегодняшний кризис заставил всех нас обратить внимание на фармацевтику, биотехнологии. Мы готовы вкладываться в эти направления, тем более что на территории республики существуют предприятия, которые много лет поставляют на рынок лекарства для диагностики, профилактики и лечения в том числе инфекционных заболеваний. Мы начинаем производить вакцину, которая сможет бороться с COVID-19», — сказал он.

Андрей Назаров также заявил, что власти уже работают над совершенствованием онлайн-технологий. В республике на базе Башкирского государственного медицинского университета будет создана уникальная многопрофильная онлайн-клиника мирового уровня, а также первый онлайн-факультет, учиться на котором могут студенты со всех стран мира.

Что же касается строительства инфекционной больницы в Уфимском районе, которую Андрей Назаров лично обещал главе республики достроить к концу следующего месяца, то ее введут в эксплуатацию уже 25 мая.