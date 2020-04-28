Спорная технология или эффективный материал?

История строительства детского садика в одном из жилых районов Петропавловска-Камчатского привлекла внимание федеральных СМИ. Повышенный интерес журналистов к этой, в общем-то, локальной истории вполне объясним. При строительстве образовательного центра применяется пенополистирол, дискуссии о безопасности которого не затихают уже не первый год, пишет versia.ru.

Местные общественники обратили внимание журналистов на материалы, которые используются для строительства «суперсовременного» (по словам застройщика) образовательного центра. Из трещин в стенах недостроенного здания торчит пенополистирол. Как указывали многие эксперты, этот строительный материал, некогда применявшийся лишь для упаковки, обладает относительно не высоким уровнем пожарной безопасности. По предположениям некоторых экспертов, именно неаккуратное использование этого материала в пермском клубе «Хромая Лошадь» повлекло за собой гибель 156 человек, задохнувшихся во время пожара в 2009 году.

Что особо обращает внимание, против «увлечения» пенополистиролом выступают прежде всего те, кто по долгу службы сталкивается с пожарами и их последствиями. Против использования пенополистирола в строительстве объектов массового пребывания людей высказывался Сергей Шойгу – в то время возглавлявший министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а на сайте ведомства до сих пор присутствует предостережение по использованию этого материала.

«Мы отрицательно относимся к использованию данного материала при строительстве зданий, так как продукты его горения очень опасны. Эта проблема существует давно»,— цитировала газета «Коммерсант» заместителя начальника Главного управления по надзорной деятельности МЧС России по Москве Сергея Аникеева в начале 2010 года.

«Например, если взять тот же пенополистирол, выйти на улицу и попытаться поджечь зажигалкой, он может не загореться. Но на самом деле это легкогорючий, легковоспламеняющийся материал, и это определяется в условиях испытаний», - цитировал сетевой ресурс e1.ru начальника отдела пожарного надзора Госжилстройнадзора Свердловской области Александра Забанных.

При этом, инцидентов с «участием» этого материала с тех пор было достаточно, судя по сообщениям в СМИ.

Пенополистирол привлекает строителей своей дешевизной, простотой производства и низкой теплопроводностью, что позволяет, по крайней мере, на бумаге, строить дешевые, но при этом теплоэффективные здания.

Эксперты строительной области указывают, что использовать пенополистирол нужно с осторожностью. Неправильное обращение с этим материалом может повлечь непредсказуемые последствия, нужно хорошо знать, где и как его можно применять, с какими материалами его можно совмещать. Кроме того, использование таких утеплителей запрещено в конструкциях зданий определенных классов пожарной опасности.

«Пенополистирол – довольно дешевый материал. Он производится из отечественного сырья. В России он применяется еще с 1960-х годов, - рассказывает доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РААСН, заведующий Лабораторией НИИ строительной физики Владимир Гагарин. - Конечно, у него есть свои особенности, о которых необходимо знать при строительстве, например, что при температуре выше 70 градусов Цельсия этот материал начинает разлагаться. В конструкциях его нельзя использовать в открытом виде, он должен быть защищен слоем бетона, штукатурки».

Как утверждают камчатские общественники, техническое задание на строительство образовательного комплекса в Петропавловске-Камчатском изначально предполагало использование пенополистирола.

«Получается так, что задание, по всем признакам, написано под технологию «Русского Двора», а значит, никакие другие компании работать здесь не могут», - говорит председатель Камчатского регионального отделения Общественной комиссии по борьбе с коррупцией Сергей Мылов. По странному стечению обстоятельств, завод по производству пенополистирола на Камчатке построил именно гендиректор «Русского двора» Николай Воронов.

Судя по официальным документам, участок под строительство образовательного комплекса достался застройщику без какого-либо серьезного конкурса. Кроме того, ООО «Русский двор», судя по всему, были выделены средства из регионального бюджета. Судьба детского сада, при этом, остается туманной – в настоящий момент недостроенное здание выставлено застройщиком на продажу.

«Режим самоизоляции и угроза коронавируса вовсе не отменяют традиционных российских бед. В том числе весьма вольную трактовку «на местах» взаимодействия бизнеса с государством», - прокомментировал в своем телеграмм-канале эту ситуацию председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Есть надежда, что временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края 37-летний бывший председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов во всем разберется, подчеркивает эксперт.