Следователи возбудили дело по факту взрыва в машине в Волгограде
28 апреля, 18:13ОбществоФото: sledcom.ru
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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрыва в автомобиле в городе Волгоград. В результате инцидента пострадал один человек, отмечается в официальном сообщении ведомства.
Согласно предварительным сведениям,сильный хлопок раздался в машине пенсионера в тот момент, когда он сел за руль авто, сообщает RNS.
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