Российская пшеница может стать дефицитной

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Bloomberg сообщает, что мир может впервые за 10 лет остаться без зерновых из России.
В апреле правительство Российской Федерации заявило о введении временной квоты на экспорт ряда зерновых культур, в том числе ржи и пшеницы в размере 7 млн тонн. К 26 апреля квота была полностью выбрана, и Россия перестала отгружать пшеницу и другие квотируемые зерновые государствам, не входящим в ЕАЭС. Запрет на экспорт будет действовать до 1 июля текущего года, сообщает rns.online.
В то же время, по данным Bloomberg, некоторые страны, граничащие с Россией, также приостановили экспорт зерновых. Это вызывает некоторую обеспокоенность по поводу возможной нехватки продовольствия, пишет агентство.
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