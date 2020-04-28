Российская пшеница может стать дефицитной

В апреле правительство Российской Федерации заявило о введении временной квоты на экспорт ряда зерновых культур, в том числе ржи и пшеницы в размере 7 млн тонн. К 26 апреля квота была полностью выбрана, и Россия перестала отгружать пшеницу и другие квотируемые зерновые государствам, не входящим в ЕАЭС. Запрет на экспорт будет действовать до 1 июля текущего года, сообщает rns.online.