Россияне стали покупать меньше антисептиков

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По данным фискальной компании “Такском”, спрос на антисептики в России упал на 62% по сравнению с первой неделей марта.
Как сообщает газета “Известия” 28 апреля, средняя стоимость одного антисептика в стране составила 493 рубля. Это на 23% больше его стоимости в апреле прошлого года. Вместе с антисептиками снизился спрос и на санитайзеры для рук. Их средняя стоимость в апреле составила 274 рубля, что в полтора раза больше прошлогодней цены.
Совместные продажи антисептиков и санитайзеров за апрель увеличились в четыре раза относительно показателей аналогичного периода 2019 года. Для своего исследования специалисты использовали более 18 миллиардов чеков.
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