Россияне стали покупать меньше антисептиков

Как сообщает газета “Известия” 28 апреля, средняя стоимость одного антисептика в стране составила 493 рубля. Это на 23% больше его стоимости в апреле прошлого года. Вместе с антисептиками снизился спрос и на санитайзеры для рук. Их средняя стоимость в апреле составила 274 рубля, что в полтора раза больше прошлогодней цены.