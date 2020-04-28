Правительство РФ одобрило новую схему обращения с бытовыми отходами

Схему создали специалисты экологического оператора. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, на карту нужно нанесли заводы, утилизирующие пластик, картон, стекло и другой вторичный мусор. Об этом пишет fedpress.ru.

Она сказала, что федеральная схема обращения с отходами является инструментом стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в России. Благодаря ей можно увидеть, как реально обстоят дела в отрасли, отметить «белые» пятна и важные точки развития инфраструктуры движения мусора.