Правительство РФ одобрило новую схему обращения с бытовыми отходами
Власти России продолжают работать над решением вопроса утилизации бытового мусора. Недавно правительство одобрило новый проект, который представляет собой интерактивную карту, где обозначены источники образования мусора, маршруты их движения и инфраструктурные объекты.
Схему создали специалисты экологического оператора. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, на карту нужно нанесли заводы, утилизирующие пластик, картон, стекло и другой вторичный мусор. Об этом пишет fedpress.ru.
Она сказала, что федеральная схема обращения с отходами является инструментом стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в России. Благодаря ей можно увидеть, как реально обстоят дела в отрасли, отметить «белые» пятна и важные точки развития инфраструктуры движения мусора.
На интерактивную карту нанесены четыре тысячи объектов. В ближайшие четыре года планируется реконструировать 850 тысяч объектов. С помощью снимков со спутника удалось найти все объекты. Используя личные кабинеты, региональные власти будут вносить в базу необходимую информацию.