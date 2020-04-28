Правительство поддержало идею о штрафах для чиновников за оскорбления граждан

«Закон выступает логическим продолжением требований президента России Владимира Путина об исключении от власть держащих любых проявлений «чванства»и «хамства» по отношению к гражданам». На этом недавно попались упоминаемые нами бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев и экс-замминистра минпромторга Дмитрий Овсянников. Формализация в Государственной думе этого предложения станет, в сущности, зеркальным отражением закона «о неуважении к власти», принятого весной 2019-го года в Госдуме - полагают авторы телеграм-канала «Мейстер».