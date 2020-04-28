Польша может арестовать активы «Северного потока – 2»

В конце марта компания PGNiG заявила, что «Газпрома» проиграл ей дело о цене на газ и должен вернуть около шести миллиардов злотых (примерно 1,5 миллиарда долларов). В польской компании отметили, что суд изменил формулу цены в рамках контракта и решение арбитража относится к поставкам «голубого топлива», которые осуществлялись с 1 января 2014 года. Об этом пишет russian.rt.com.

В компании «Газпром экспорт» ответили, что изучают судебное решение, однако пока не собираются оценивать сумму возможных выплат.

По словам Ковальского, Польша может арестовать активы газопровода «Северный поток — 2», если «Газпром» не выплатит польской компании всю сумму.

Ковальский напомнил, что несколько лет назад украинский «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» спор в арбитраже, который похож на тот, что выиграла PGNiG. Тогда суд обязал российскую корпорацию выплатить «Нафтогазу» около трех миллиардов рублей, напомнил Ковальский. При этом Украина добилась того, что в Европе были арестованы активы «Газпрома».

Ситуация может повториться, только теперь арест активов произойдет из-за невыплаты долга «PGNiG, отметил замминистра.