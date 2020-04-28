Подрядчик из Уфы получил контракт Росавтодора на 896 млн рублей

В рамках контракта запланирован ремонт участка протяженностью почти 13,5 километров на территории Илишевского района. В работы также входит оборудование автобусных остановок, установку барьеров и разметка термопластиком.

Завершение ремонта запланировано на декабрь 2022 года, подрядчик должен дать гарантию на верхний слой покрытия четыре года, на нижний – пять лет.