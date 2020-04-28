На Алтае нашли тела пропавших в январе молодых людей

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Представители Следственного комитета по Алтайскому краю сообщили о нахождении двух тел молодых людей. Они пропали еще в январе этого года.
Как сообщает газета “Известия” 28 апреля, 15-летний молодой человек и его 18-летняя подруга 7 января 2020 года ушли из дома в Новоалтайске и не вернулись. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве. Поисками занимались следователи, волонтеры и полиция.
Тела погибших обнаружили в Первомайском районе.
На данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.
Ранее стало известно, что мужчина, которого задержали в рамках расследования этого дела, покончил с собой прямо в отделении полиции.
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