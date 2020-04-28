На Алтае нашли тела пропавших в январе молодых людей

Как сообщает газета “Известия” 28 апреля, 15-летний молодой человек и его 18-летняя подруга 7 января 2020 года ушли из дома в Новоалтайске и не вернулись. В результате было возбуждено уголовное дело об убийстве. Поисками занимались следователи, волонтеры и полиция.