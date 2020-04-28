Митрополит Никон призвал жителей Башкирии отложить посещение кладбищ в Радоницу
Главный православный священник республики считает, что во время пандемии верующим лучше оставаться дома и соблюдать режим «самоизоляции».
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон еще раз напомнил православным о правилах поведения в период пандемии коронавируса. Он призвал отложить посещение кладбища в так называемый "родительский вторник" или Радоницу, которая выпадает на 28 апреля.
— Жизнь иной раз диктует свои права. Как архипастырь говорю вам: оставайтесь в своих жилищах. Чем лучше мы будем блюсти дисциплину, тем быстрее закончится эта инфекция. Храни вас Господь! — обратился к жителям республики Никон, который, к слову, как сообщалось ранее, помимо духовного образования, имеет еще и серьезную медицинскую подготовку.
Напомним, введение режима «самоизоляции» в этом году ввел некоторые ограничения не только для православных в период Пасхи. Мусульмане республики накануне начали отмечать ежедневным постом священный месяц Рамадан. Об этом вы можете прочитать здесь.