Мэрия Уфы перенесла работу по благоустройству дворов из-за пандемии коронавируса

Мэрия Уфы назначила дату повторных торгов по отбору подрядчика для благоустройства дворов. Напомним, ранее аукцион, который должен был состояться в третьей декаде апреля, просто отменили. А уже спустя короткий срок в администрации города отметили, что торги состоятся, но позже. Предварительно дата назначена на 8 мая.

Работы по благоустройству дворов было решено перенести из-за эпидемиологической ситуации в городе. Когда все карантинные мероприятия завершатся и пандемия пойдет на спад, все работы возобновят.

По данным РБК-Уфа, на повторные торги выставлены восемь из девяти лотов на общую сумму чуть более 500 миллионов рублей. Один из них - на 81,8 миллионов рублей для благоустройства в Калининском районе - сейчас находится в работе комиссии. Остальные восемь лотов включают шесть оставшихся административных районов Уфы. Помимо этого проводятся самостоятельные торги на благоустройство дворов в Сипайлово - 41,3 миллионов рублей и ряд отдельных многоквартирных домов в разных районах Уфы - 89 миллионов рублей.