Люк Бессон пообещал приехать в Башкирию, чтобы снять фильм по эпосу «Урал-батыр»
Такое предложение знаменитому режиссеру сделала ведущая форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» Ксения Собчак.
Сегодня, 28 апреля, в рамках пресс-конференции на форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» ведущая Ксения Собчак попросила поделиться своим мнением о пандемии и грядущих перспективах известного французского режиссера Люка Бессона, который находится сейчас на Багамских островах и вышел на связь с участниками форума онлайн.
Люк Бессон отметил, что расценивает пандемию как посыл извне, причем у него было немало предпосылок ранее. Ученые били тревогу достаточно давно, однако к их предупреждениям никто не прислушивался.
— Человечество живет неправильно, — высказал свое мнение Люк Бессон. — Нам нужно переосмыслить происшедшее. Помимо коронавируса, есть немало других проблем. Так, с числом жертв коронавируса несопоставимо количество людей, которые умирают от голода. И это тоже проблема. Справиться с ней человечество сможет только в том случае, если возьмет в союзники других представителей природы и объединиться в такую большую живую команду планеты.
Люк Бессон сделал особый акцент на том, что следует активнее страивать в происходящие события молодежь, которая является наиболее энергичной и искренне частью населения.
По его мнению, важно сделать правильные выводы из происшедшего и делиться опытом и поддержкой с другими государствами, экстраполировать ситуацию.
В заключение беседы Ксения Собчак пригласила Люка Бессона приехать в гости в Башкирию не только на отдых, но и с целью снять фильм, сюжетом для которого вполне может стать народный башкирский эпос «Урал-батыр». Режиссер обещал всерьез подумать над этим предложением.