Люк Бессон пообещал приехать в Башкирию, чтобы снять фильм по эпосу «Урал-батыр»

Сегодня, 28 апреля, в рамках пресс-конференции на форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» ведущая Ксения Собчак попросила поделиться своим мнением о пандемии и грядущих перспективах известного французского режиссера Люка Бессона, который находится сейчас на Багамских островах и вышел на связь с участниками форума онлайн.

Люк Бессон отметил, что расценивает пандемию как посыл извне, причем у него было немало предпосылок ранее. Ученые били тревогу достаточно давно, однако к их предупреждениям никто не прислушивался.

Фото: Mkset.ru

— Человечество живет неправильно, — высказал свое мнение Люк Бессон. — Нам нужно переосмыслить происшедшее. Помимо коронавируса, есть немало других проблем. Так, с числом жертв коронавируса несопоставимо количество людей, которые умирают от голода. И это тоже проблема. Справиться с ней человечество сможет только в том случае, если возьмет в союзники других представителей природы и объединиться в такую большую живую команду планеты.

Люк Бессон сделал особый акцент на том, что следует активнее страивать в происходящие события молодежь, которая является наиболее энергичной и искренне частью населения.

По его мнению, важно сделать правильные выводы из происшедшего и делиться опытом и поддержкой с другими государствами, экстраполировать ситуацию.