Какие нововведения ждут Россию с 1 мая

В последний весенний месяц россиян ждут не только надежды на отмену режима самоизоляции, но и ряд новых инициатив.
Как сообщает News.ru, с 1 мая в Банк России устанавливает ограничение на максимальный размер комиссии при переводе средств в Системе быстрых платежей. Так, переводы размером до 100 тысяч рублей станут бесплатными.
Подмосковные пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере тысячи рублей.
Кроме того, начиная с 1 мая, на фоне распространения коронавируса, в Россию ограничивается въезд для лиц без гражданства. Данная мера может быть аннулирования после снятия закрытия границ.
Ожидается снятие режима самоизоляции, однако специалисты не отрицают его продление.
Также будет снижена экспортная пошлина на нефть. Такое решение было принято после недавнего обвала рынка. Всего снижение составит 45,2 доллара - до 6,8 долларов за тонну нефти. Также уменьшится экспортный налог на продажу бензина. Он составит два доллара. На нафт - 3,7 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ переходит на нулевую ставку, а на кокс упадет до 0,4 доллара.