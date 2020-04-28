Какие нововведения ждут Россию с 1 мая

Как сообщает News.ru, с 1 мая в Банк России устанавливает ограничение на максимальный размер комиссии при переводе средств в Системе быстрых платежей. Так, переводы размером до 100 тысяч рублей станут бесплатными.

Подмосковные пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере тысячи рублей.

Кроме того, начиная с 1 мая, на фоне распространения коронавируса, в Россию ограничивается въезд для лиц без гражданства. Данная мера может быть аннулирования после снятия закрытия границ.

Ожидается снятие режима самоизоляции, однако специалисты не отрицают его продление.