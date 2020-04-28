Глава Башкирии рассказал, от чего чуть не плачет Каринэ Хабирова каждый день

Глава республики в своей речи заявил о том, что одна из главных угроз после пандемии коронавируса – это голод. В связи с этим он поделился своей личной историей.

Радий Хабиров рассказал, что его супруга Каринэ уже две недели работает волонтером и помогает разносить продукты, он видит ее реакцию и доверяет ей.

«Она каждый день рассказывает, чуть не плачет, когда говорит, как живут люди. Наша задача сегодня – не допустить, чтобы люди сидели голодные. Мы ведь живем в большой, сильной, богатой стране», — сказал он.

Напомним, онлайн форум «Мир после коронавируса. Взгляд из сердца Евразии» проходит сегодня, 28 апреля, по инициативе руководства республики. В мероприятии участвуют 100 спикеров из 25 стран, трансляция пленарных заседаний проводится в российских и международных СМИ.