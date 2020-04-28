Депутаты «Единой России» направят свои зарплаты в поддержку школьников
Дмитрий Медведев попросил депутатов «Единой России» пустить месячную зарплату в поддержку граждан и медиков. Собранные деньги предполагается потратить на приобретение компьютерной техники для школьников из малообеспеченных семей и средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер.
Уточняется, что купленные защитные средства будут отправлены в регионы, которые больше всего в этом нуждаются. Речь идет о Смоленской, Тамбовской, Тверской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и других областях. Об этом пишет kursdela.biz.
«Я обращаюсь к каждому депутату и члену Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у которых имеются соответствующие возможности. И призываю вас перечислить на уплату членских взносов месячную зарплату», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума генсовета партии.
Напомним, «Единая Россия» уже более месяца выделяет деньги на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. В том числе в рамках акции #СпасибоВрачам было приобретено свыше двух сотен машин для больниц, чтобы медики могли быстрее добираться до пациентов и домой.
В рамках акции «Помоги учиться дома» учащиеся школ в регионах получили более 50 тысяч компьютеров и планшетов для обучения дистанционно.
Помимо этого, депутаты ЕР продолжают перечислять свои доходы на помощь в условиях эпидемии коронавируса. Например, во Владимирской области получилось привлечь более пяти миллионов рублей, которые были пущены на приобретение 1300 противочумных костюмов для местных инфекционных больниц. В Дагестане депутаты от «Единой России» передали в одну из региональных больниц набор жизненно важных медикаментов, антисептических и обеззараживающих средств. В Республике Татарстан членские взносы, собираемые местным отделением партии, уже направляют на обеспечение деятельности волонтерских центров.
В Республике Башкортостан секретарь реготделения «Единой России», глава РБ Радий Хабиров призвал руководителей ведомств, министерств поддержать жителей региона и перевести сумму зарплат за месяц в фонд партии, откуда деньги направят на помощь нуждающимся в рамках проекта «Наша забота». Его поддержали вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров, руководитель своей администрации Александр Сидякин, председатель башкирского парламента Константин Толкачев.
Депутаты всех уровней от «Единой России» предоставили продуктовые наборы для нуждающихся и лично доставили их по адресам. Многие подключились к программе «Помоги учиться дома» и вручили гаджеты школьникам для дистанционного обучения. Так, депутат Госдумы Зариф Байгускаров подарил 33 планшета для семей Зауралья. Гаджеты уфимским школьникам подарила депутат Госдумы Рима Баталова. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ Рустам Ишмухаметов вместе с друзьями и помощниками предоставил технические устройства многодетным семьям из Аургазинского и Гафурийского районов.
«Вдвойне приятно, что люди стали откликаться на акцию. Например, директор магазина, где мы покупали компьютеры для детей, поинтересовался, зачем нам столько. Рассказали ему об акции. Он тут же вызвался бесплатно выделить партию ноутбуков для школьников. Зачастую для помощи детям даже не требуется финансовых затрат. Техника морально устаревает, люди покупают новые компьютеры, а старые пылятся дома. Отдайте их детям, которые в них нуждаются, тем более что вам они все равно не очень-то нужны. У вас есть хорошая возможность сделать доброе дело — дать ребенку возможность учиться», — прокомментировал Рустам Ишмухаметов.