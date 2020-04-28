Депутаты «Единой России» направят свои зарплаты в поддержку школьников

Уточняется, что купленные защитные средства будут отправлены в регионы, которые больше всего в этом нуждаются. Речь идет о Смоленской, Тамбовской, Тверской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и других областях. Об этом пишет kursdela.biz.

«Я обращаюсь к каждому депутату и члену Совета Федерации, парламентариям в регионах, ко всем однопартийцам, у которых имеются соответствующие возможности. И призываю вас перечислить на уплату членских взносов месячную зарплату», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума генсовета партии.

Напомним, «Единая Россия» уже более месяца выделяет деньги на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. В том числе в рамках акции #СпасибоВрачам было приобретено свыше двух сотен машин для больниц, чтобы медики могли быстрее добираться до пациентов и домой.

В рамках акции «Помоги учиться дома» учащиеся школ в регионах получили более 50 тысяч компьютеров и планшетов для обучения дистанционно.

Помимо этого, депутаты ЕР продолжают перечислять свои доходы на помощь в условиях эпидемии коронавируса. Например, во Владимирской области получилось привлечь более пяти миллионов рублей, которые были пущены на приобретение 1300 противочумных костюмов для местных инфекционных больниц. В Дагестане депутаты от «Единой России» передали в одну из региональных больниц набор жизненно важных медикаментов, антисептических и обеззараживающих средств. В Республике Татарстан членские взносы, собираемые местным отделением партии, уже направляют на обеспечение деятельности волонтерских центров.

В Республике Башкортостан секретарь реготделения «Единой России», глава РБ Радий Хабиров призвал руководителей ведомств, министерств поддержать жителей региона и перевести сумму зарплат за месяц в фонд партии, откуда деньги направят на помощь нуждающимся в рамках проекта «Наша забота». Его поддержали вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров, руководитель своей администрации Александр Сидякин, председатель башкирского парламента Константин Толкачев.

Депутаты всех уровней от «Единой России» предоставили продуктовые наборы для нуждающихся и лично доставили их по адресам. Многие подключились к программе «Помоги учиться дома» и вручили гаджеты школьникам для дистанционного обучения. Так, депутат Госдумы Зариф Байгускаров подарил 33 планшета для семей Зауралья. Гаджеты уфимским школьникам подарила депутат Госдумы Рима Баталова. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ Рустам Ишмухаметов вместе с друзьями и помощниками предоставил технические устройства многодетным семьям из Аургазинского и Гафурийского районов.