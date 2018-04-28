Во время шествия «Бессмертного полка» перекроют центр Уфы

Мероприятие может продлиться несколько часов.
Стало известно, какие улицы будут перекрыты 9 мая для обеспечения безопасности шествия «Бессмертного полка».
Как сообщили в администрации Уфы, 9 мая будет перекрыт проспект Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Шота Руставели. Построение колонн участников акции начнется в 11 часов.
Колонна начнет формироваться у остановки городского транспорта «Госцирк» и продлится примерно до улицы Шота Руставели. Первыми пройдут школьники с родителями, затем студенты и другие горожане.
В 12:00 будет объявлена Минута молчания, а в 12:15 начнется движение по направлении улицы Ленина.
Напомним, на прошлой оперативке мэрии глава города Ирек Ялалов дал указание, чтобы для участников акции не было ограничений. И в ней могли принять участие все желающие, включая младших школьников. Вдоль маршрута следования участников шествия установят биотуалеты.