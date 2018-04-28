Во время шествия «Бессмертного полка» перекроют центр Уфы

Стало известно, какие улицы будут перекрыты 9 мая для обеспечения безопасности шествия «Бессмертного полка».

Как сообщили в администрации Уфы, 9 мая будет перекрыт проспект Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Шота Руставели. Построение колонн участников акции начнется в 11 часов.

Колонна начнет формироваться у остановки городского транспорта «Госцирк» и продлится примерно до улицы Шота Руставели. Первыми пройдут школьники с родителями, затем студенты и другие горожане.

В 12:00 будет объявлена Минута молчания, а в 12:15 начнется движение по направлении улицы Ленина.