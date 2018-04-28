«Во глубине сибирских руд» открылась самая северная арт-резиденция

Она расположена на самой границе с Норвегией в тех местах, где добывают никель в заполярном поселке, который так и называется: «Никель». Организаторы уверены: суровая жизнь в условиях Крайнего Севера станет гораздо комфортнее. И интереснее, потому что у людей появится возможность не только работать на рудных приисках, но заниматься искусством, изучать иностранные языки, заниматься йогой. Об этом подробно рассказывает издание «Новые известия».

Изучение иностранных языков – вообще тема актуальная для тех мест, ведь совсем рядом едва ли не в двух шагах находятся Норвегия и Финляндия. Причем, местные жители имеют возможность посещать приграничные районы, не оформляя виз. А жители Норвегии и вовсе в поселке нередкие гости: приезжают, например, заправиться более дешевым автомобильным бензином.

Проект называется «Вторая школа», потому что расположен, собственно, в здании старой поселковой школы № 2. Проект – это одновременно и настоящий музей, и школа искусств, где будут проходить лекции и мастер-классы. Здесь уже работают художники, причем, достаточно известные не только в России, но и за ее пределами.

Проект этот благотворительный, его спонсирует компания «Норникель» в рамках благотворительного проекта «Мир новых возможностей». Однако в самой фирме уверены: деньги они не тратят, а наоборот, экономят. Потому, что, по словам, директора департамента общественных связей «Норникеля» Андрея Кирпичникова, раньше на Крайнем Севере люди учились выживать. Это была своеобразная «Первая школа» – школа подвига, школа новых побед и достижений.