В майские праздники спасатели проведут рейды на особо опасных водоемах

Аварийно-спасательная служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям выставит три временных спасательных поста с 28 апреля по 3 мая и с 5 по 10 мая на реках Малый Инзер («Айгирские пороги»), Большой Инзер (шивера Сарышта) и Сакмара (порог Яман-Таш).

Дополнительно спасатели Приволжского Поисково-спасательного отряда МЧС России будут дежурить на реках Зилим (порог Кысык) и Лемеза (порог Черная речка) с 28 апреля по 3 мая и с 5 по 9 мая.

Как уточняется в официальном сообщении, ежегодно спасатели отмечают, что основная причина несчастных случаев на воде во время сплавов – это неорганизованность самих туристов, а также недостаточность экипировки и употребление спиртных напитков.

По этим причинам все спасательное оборудование, медицинская укладка и техника уже приведены в полную готовность. В любое время дня и ночи спасатели будут готовы оказать пострадавшим туристам профессиональную своевременную помощь.

Во время дежурства спасатели также не упустят возможности объяснить правила безопасности при встрече с туристическими группами и одиночными туристами.