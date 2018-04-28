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В майские праздники спасатели проведут рейды на особо опасных водоемах
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В майские праздники спасатели проведут рейды на особо опасных водоемах

Сегодня, 15:43ОбществоТатьяна Майорова
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