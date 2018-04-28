В Башкирии суд не стал выпускать из-под стражи подростка, устроившего резню
В апелляционной инстанции рассмотрели жалобу адвоката мальчика, который совершил нападение на школу в Стерлитамаке.
Сегодня в Уфе Верховный суд Башкирии отказал в домашнем аресте девятикласснику, напавшему с ножом на одноклассницу и учителя в Стерлитамаке, сообщает телеканал «Россия Башкортостан».
Адвокат мальчика Сергей Чирков потребовал выпустить его из-под стражи и поместить его под домашний арест, аргументируя жалобу состоянием здоровья мальчика, его возрастом и невозможностью получать образование. Рассматривали жалобу в закрытом режиме, выйти из зала суда попросили не только журналистов, но и отца мальчика.
В результате мера пресечения в виде заключения под стражу была оставлена без изменений.
ЧП в Стерлитамаке произошло 18 апреля. Девятиклассник, ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 Стерлитамака порезал ножом руку одной из одноклассниц, нанес ножевое ранение учителю, а затем разлил горючее вещество и поджег класс.
В отношении подростка возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.