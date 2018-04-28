Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии суд не стал выпускать из-под стражи подростка, устроившего резню
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a1%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b8%d0%ba

В Башкирии суд не стал выпускать из-под стражи подростка, устроившего резню

Сегодня, 12:29ОбществоРустэм БашкирцевФото: Артур Салимов
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Красноусольский стрелок прошел Соло на полиграфе: эксклюзив Mkset
«Ночные волки» Башкирии: железный характер, добрая душа и нагайка, если что