Уфимка вернулась на руководящую должность в МВД через Конституционный суд

Уфимка Надежда Кургаева восстановлена в должности начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти и местного самоуправления, которое находится в управлении организации охраны общественного порядка МВД по Башкирии. Таков результат рассмотрения Конституционным судом России иска Надежды Кургаевой к МВД республики, а также решения Верховного суда Башкирии.

Верховный суд Башкирии также вынес свое решение, рассмотрев дело во второй раз. Ранее, до решения Констуционного суда РБ, суд поддерживал позицию МВД. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, Надежда Кургаева была сокращена из министерства в январе 2016 года в результате упразднения ее должности и совмещения с должностью заместителя начальника управления охраны общественного порядка МВД по Башкирии. Ей предложили перейти на другую работу, но она отказалась, а впоследствии начала оспаривать решение работодателя в судах, считая, что ее, как мать-одиночку, сократили незаконно. Позицию женщины первоначально поддержал Ленинский районный суд Уфы, присудив ей компенсацию недополученного дохода за период после сокращения в размере 420 тыс. руб. Однако суды вышестоящих инстанций это решение отменили. После чего Кургаева и пошла в Конституционный суд России и добилась-таки своего.

В своей жалобе в Конституционный суд России она указала, что действующий порядок сокращений в системе МВД позволяет руководителям увольнять сотрудников произвольно, чем нарушает гарантии прав матерей-одиночек, предусмотренные Трудовым кодексом и ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ». По сути в своем решении Конституционный суд РФ признал, что на одиноких матерей, работающих в полиции, распространяются те же гарантии защиты от увольнения по инициативе руководства, что и на прочих работников.

Теперь же Верховный суд поддержал требования Кургаевой, но по требованию МВД отказал ей в выплате компенсации. Представитель министерства сообщил, что сокращенная сотрудница получила выплаты при увольнении, соразмерные сумме компенсации, указанной в иске.

Надежда Кургаева и ее представитель Ляйля Мерзагулова заявили, что оспорят отказ в компенсации в суде следующей инстанции.