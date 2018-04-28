СМИ: Стала известна судьба ракет Tomahawk в России

Дело в том, что любая выпущенная в сторону противника ракета – не более, чем расходный материал. Однако в современном вооружении есть аппаратура, которая может представлять определенный интерес, сообщает rns.online. Поэтому ценность Tomahawk может представлять именно как образец для изучения способов уничтожения ракет подобного класса.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Сергей Рудской рассказал, что эксперты занялись анализом американских ракет, доставленных в РФ, после того, как был отбит удар США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии. По словам Рудского, информацию используют для совершенствования отечественных образцов вооружений.