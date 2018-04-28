Северные поселения России обретут новую жизнь благодаря «Норникелю»

Издание «Новые известия» пишет, что теперь в заполярном поселке Никель, кроме добычи руды, появится возможность заниматься современным искусством, а также изучать языки и постигать секреты йоги. Жить на Крайнем Севере России станет намного лучше.

По словам директора департамента общественных связей компании «Норникель» Андрея Кирпичникова, финансирование проекта проходит в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Жители Крайнего Севера на протяжении столетий постигали науку выживания в суровых условиях. Они ежедневно работали. Их трудовые подвиги достойны называться «Первой школой».

Сейчас населению российского Севера необходимо дать возможность пожить в комфорте и приобщить его к творчеству. Это можно назвать «Второй школой». «Норникель» предоставит северянам возможность жить также хорошо, как живет население «большой земли». Обитатели окраин не должны чувствовать себя оторванными от мира, сказал Кирпичников.

В поселок «Никель» нередко приезжают иностранцы. Этому способствует приграничное месторасположение населенного пункта. Чаще остальных северное село посещают граждане Норвегии. Творческая программа, спонсируемая «Норникелем», позволит создать в поселке новые достопримечательности, которые поспособствуют привлечению туда большего числа туристов. Проект подчеркнет особенности культуры, открытость и гостеприимство жителей Крайнего Севера России.

Резиденция «Никель» станет принимать художников два раза в год — один раз летом и один раз зимой. Творцы смогут жить и работать в ней по две недели. Художникам предоставят все необходимое. В зависимости от сезона, смены в резиденции «Никель» будут называться «Полярный день» или «Полярная ночь». Возглавлять каждую группу творческих людей станет знаковая личность из мира искусства. Речь идет о кураторах или художниках.

В качестве первого главного гостя арт-резиденции «Никель» в сезоне «Полярный день 2018» выбран популярный художник из Москвы Иван Лунгин. Ему нужно будет собрать группу из семи человек. Уже известно, что в нее войдет московский художник Даня Берковский. Мужчина ранее приезжал в поселок «Никель» и общался с его жителями. Те пожаловались гостю, что в их населенном пункте не хватает света и ярких цветов. По мнению Берковского, для решения проблемы необходимо ярко раскрасить улицы Никеля. Новое оформление поселка станет хорошим подарком для его обитателей. Масштабный лэнд-арт должен притягивать в Никель путешественников.

Автор идеи и руководитель проекта Александра Кременец надеется, что художники создадут в Никеле места, которые его жители смогут с гордостью демонстрировать туристам.

Выставка работ мастеров может подвигнуть местное население к занятию творчеством. Ведь изменять привычную среду обитания под силу каждому человеку. Северные территории известны не только полярными ночами, но и уникальной кухней, а также музыкой его коренного населения. Все эти факторы притягивают туристов со всех уголков планеты.

Эксперт по развитию городских территорий и урбанист Сергей Царев уверен, что полученный опыт преобразует жизнь горожан. Чтобы изменить жизнь к лучшему, нужно создавать условия для развития людей.

Начальник управления благотворительных программ «Норильского никеля» Игорь Сухотин рассказал, что создание арт-резиденции «Никель» носит всероссийский масштаб. Ведь в России множество красивых пейзажей, однако часто они труднодоступны для посещения.