Полумарафон в Сибае собрал вдвое больше участников, чем в прошлом году

- 22 апреля состоялся второй Аструм Сибайский полумарафон. Сколько участников он собрал, и изменилось ли количество участников за год?

- Год назад нам удалось организовать настоящий праздник спорта, в котором приняли участие свыше 550 участников из 62 городов России. В этом году на старт вышли около тысячи человек из 71 города нашей страны. Как видите, за год количество людей, заинтересованных в участии выросло вдвое. Радует, что наша идея нашла такой живой отклик у всех, кто любит бег, любит здоровый образ жизни.

- В прошлом году вместе с любителями бега на старт вышли и известные люди, полумарафон 2018 года так же собрал знаменитостей? Как они узнали о событии?

- Многие известные люди – мои друзья: актеры, спортсмены, политики и бизнесмены, выразили свое желание пробежать вместе с нами этот полумарафон. Среди них актеры Алексей Огурцов и Александр Носик, российский спортсмен Эльбрус Нигматуллин, депутат Государственной Думы Зариф Байгускаров, известный московский ресторатор Александр Затуринский и многие другие. Суть этого события в том, чтобы через спорт, через здоровый образ жизни привлечь внимание к нашему городу. Когда я рассказал о том, что в Сибае, в моем родом городе, намечается такое спортивное событие, они выразили желание принять в нем участие.

Как жители приняли такое масштабное событие, много ли поступило заявок на участие?

- Полумарафон – это в первую очередь праздник для жителей города. Год назад многие сомневались в успехе этого мероприятия, но у нас все получилось, и полумарафон привлекает все больше гостей. Люди приходят посмотреть на событие, и их приходит очень много.

- Денис Андреевич, Ваша деятельность распространена по всей России, но в то же время Вы не оставили свой родной город.

- У каждого человека есть малая родина, с которой у него связаны добрые воспоминания. Именно с любви к своему дому, к природе родного края, с уважения к его истории и начинается патриотизм. Поэтому мы начали патриотический проект «Летопись Сибая», где предложили жителям рассказать интересные истории про своих дедов, соседей, коллег. Таким образом, мы все вместе создадим по-настоящему народную историю Сибая, в которой будет отражена вся наша славная история.

- Расскажите о проекте «Вперед, Сибай!». В чем заключается главная цель проекта?

- Местная общественная организация по поддержке социальных проектов «Вперед, Сибай» была создана с целью объединения людей для важных и полезных дел для города. За время существования организации более 100 человек приняли участие в городских субботниках, около 150 пенсионеров прошли обучение основам работы на компьютере, 5000 человек приняли участие в акции «Книги - детям», 200 человек насчитывает Народный Университет третьего возраста Сибая.

- В городе Сибай благодаря фонду Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» появился игровой парк для детишек. Как Вам удалось привлечь внимание фонда?

- У любого ребенка, независимо от места его проживания, должна быть возможность играть и развиваться на комфортной и безопасной территории. Именно с этой мыслью в начале прошлого года совместно с администрацией города мы начали работу по участию в грантовом конкурсе фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой по программе «Игра со смыслом». По итогам конкурса 2017 года для нашего города была разработана специальная игровая площадка, куда вошли игровые зоны для детей разного возраста, спортивная зона и игровая зона для детей со специальными возможностями.

- Какие мероприятия проводятся в городе, помимо полумарафона, для того, чтобы население поддерживало здоровый образ жизни?

- Наш город имеет хорошие спортивные традиции, и мы просто обязаны помочь молодым спортсменам добиться спортивных успехов. Поэтому поддержка детского и юношеского спорта стоит в приоритете нашей работы. Второй год подряд мы поддерживаем турнир по греко-римской борьбе имени Рима Султанова. На него съезжаются борцы со всей России, а в этот год приехали и спортсмены из Республики Казахстан. Также мы организуем мастер-классы и встречи с актерами для хоккеистов города. В прошлом году арену, где они тренируются, посетили хоккеист команды «Салават Юлаев» Андрей Сидякин и звезда хоккейного сериала «Молодежка» Игорь Огурцов.

В этом году на Дне города рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Эльбрус Нигматтулин поставил абсолютный рекорд Республики Башкортостан - протянул автобус «Skania» весом 13,5 тонн с 40 пассажирами в салоне.

- Как население относится к Вашей общественной работе?

- Люди всегда готовы принимать участие в общественной жизни, стоит только дать им правильное направление. Можно привести в пример Аструм Сибайский полумарафон, на который собралось около 1 000 участников. А просто гостей пришло в разы больше.

- Вами ведется и работа со старшим поколением. Расскажите, пожалуйста, что такое университет третьего поколения?

- В рамках Народного университета мы открыли курсы обучения компьютерной грамотности и курсы обучения председателей Советов многоквартирных домов. Постоянно действующие направления – танцевальный кружок, фитнес-кружок «Здоровье Плюс» и кружок рукоделия. Энергии старшего поколения может позавидовать любой молодой человек. Не так давно у нас начало работу новое направление «Серебряное волонтерство».

- Вся работа, которая проводится с пожилыми людьми, достойна уважения. Впереди нас ждет знаменательный праздник для всей страны – 9 мая. Какие работы планируются для ветеранов. Может, поздравите их сейчас?

- Поддержка ветеранов – это адресная работа, в которой наша организация принимает самое активное участие. Главное в ней, чтобы ни один ветеран не остался без нашего внимания.

- Какие дальше работы вы планируете проводить? На какие направления будете делать упор?