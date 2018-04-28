Башгидромет: вода в Белой окончательно идет на спад

Согласно сведениям Башгидромета, вода в Белой опустилась до отметки в 2018 сантиметров, то есть минус 15 сантиметров за сутки. На пойму река выходит, напомним, при отметке 660 сантиметров.

Около Шакши вода поднялась на 4 сантиметра до уровня 226 сантиметров. Здесь Уфимка выходит на пойму при 830 сантиметрах.