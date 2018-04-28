Башгидромет: вода в Белой окончательно идет на спад

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На других реках отмечается незначительный рост воды.
Сюжеты: Весна в Башкирии
Согласно сведениям Башгидромета, вода в Белой опустилась до отметки в 2018 сантиметров, то есть минус 15 сантиметров за сутки. На пойму река выходит, напомним, при отметке 660 сантиметров.
Около Шакши вода поднялась на 4 сантиметра до уровня 226 сантиметров. Здесь Уфимка выходит на пойму при 830 сантиметрах.
Река Дема поднялась до 483 сантиметров – плюс 2 сантиметра за ночь. До выхода на пойму осталось 37 сантиметров.
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