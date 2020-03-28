«Все зависит от вас»: в мэрии Уфы обратились к людям старше 65 лет

В администрации города настоятельно рекомендуют следовать указу главы республики о дополнительных мерах по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. В документе прописаны меры по соблюдению режима самоизоляции на дому гражданам в возрасте старше 65 лет. Власти в очередной раз напомнили о том, что именно представители старшего поколения подвержены коронавирусной инфекции.

«Мы настоятельно рекомендуем всем не выходить из дома без особой нужды. И главное – ограничить общение с людьми. Это большой риск.

Как говорили наши предки: «Һаулыҡ – ҙур байлыҡ!» («Здоровье – главное богатство»). Все зависит от нас самих! Соблюдать домашний режим также необходимо гражданам, которые имеют хронические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и всем, у кого снижен иммунитет. Просим вас воздержаться от посещения общественных мест.

Они тоже создают угрозу заражения», - сообщили в мэрии Уфы и напомнили о важности звонков близким – бабушкам, дедушкам, однако советуют воздержаться на время от встреч с ними.

По вопросам оказания консультативной помощи можно обратиться в городской колл-центр по телефону: 8-800-250-56-04. Звонки принимаются круглосуточно.