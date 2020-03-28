В Уфе устроили незаконную «антикарантинную» вечеринку с участием подростков

Сегодня, 28 марта, в Уфе полиция выявила факт проведения вечеринки с участием подростков в клубе «Room», расположенном в столичном Гостином дворе. Подробности сообщил новостной канал Mash .

Организаторы цинично назвали вечеринку «антикарантинной», но после того, как ее прервал визит полиции, пытались убедить стражей порядка, что они не в курсе введенного в республике запрета на массовые мероприятия. Среди посетителей клуба были обнаружены и несовершеннолетние.