В Уфе устроили незаконную «антикарантинную» вечеринку с участием подростков
28 марта, 23:57ОбществоТатьяна МайороваФото: Mash | Мэш
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Мероприятие происходило в центре Уфы и было прервано визитом полиции.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 28 марта, в Уфе полиция выявила факт проведения вечеринки с участием подростков в клубе «Room», расположенном в столичном Гостином дворе. Подробности сообщил новостной канал Mash.
Организаторы цинично назвали вечеринку «антикарантинной», но после того, как ее прервал визит полиции, пытались убедить стражей порядка, что они не в курсе введенного в республике запрета на массовые мероприятия. Среди посетителей клуба были обнаружены и несовершеннолетние.
Разрешения на проведение вечеринки у клуба, разумеется, не оказалось. Администрации теперь грозит крупный штраф.
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