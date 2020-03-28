В башкирском Сибае на рынке мясо продавал мужчина с коронавирусной инфекцией

Он предупредил всех, кто 22 марта покупал мясо или продукты на рынке «Воскресный» по ул. Матросова, 4 в павильоне 37 о том, что один из продавцов рынка – уроженец Челябинской области – является носителем коронавирусной инфекции. В настоящее время изучается вся цепь контактов с этими человеком, который нарушил режим самоизоляции после проведения отпуска за границей.