В башкирском Сибае на рынке мясо продавал мужчина с коронавирусной инфекцией
28 марта, 14:14ОбществоНадежда ВалитоваФото: Pixabay
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Об этом сообщили на ежедневном брифинге министерства здравоохранения.
Данные подтвердил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Он предупредил всех, кто 22 марта покупал мясо или продукты на рынке «Воскресный» по ул. Матросова, 4 в павильоне 37 о том, что один из продавцов рынка – уроженец Челябинской области – является носителем коронавирусной инфекции. В настоящее время изучается вся цепь контактов с этими человеком, который нарушил режим самоизоляции после проведения отпуска за границей.
Известно, что этот гражданин, занимающийся продажей продуктов, госпитализирова с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», сейчас он проходят лечение.
Всех тех, кто покупал продукты в этом павильоне рынка, просят позвонить по тел.:
8 963 909 51 30, 8 927 234 8380.
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