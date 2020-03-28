В аэропорту Уфы проходит обязательная проверка всех граждан с международных рейсов

Напомним, что согласно распоряжению Роспотребнадзора РФ, в настоящее время в обязательном порядке идет проверка граждан, прилетевших из зарубежных стран. У них отбирают биоматериалы, проверяют температуру. В случае, если она повышена - госпитализируют. У тех, кто прилетел из других городов страны, берут пробы добровольно.

«Уфа один из немногих аэропортов, где это происходит. Но проверка добровольная. Ни у Роспотребнадзора, ни у Минздрава нет нормативных документов для того, чтобы проверять всех независимо от того хотят они этого или нет.

Я несколько дней провела у прилета и знаю, о чем говорю. Большинство пассажиров действительно сдают этот анализ, но есть и те, кто демонстративно идёт мимо. Опять же, это касается внутренних рейсов. На международных проверка обязательна.

Сама проверка проста. На борту или в зале прилёта вы заполните анкету, где будут ваши контактные данные. В зале выдачи багажа увидите медиков, анализ возьмут на месте. В течение нескольких дней, если проба положительная, вам позвонят врачи. Если анализ отрицательный, звонка не будет.

На борту, либо на выходе из самолета вам замерят температуру. Даже если вы не видите сотрудника с термометром, в зале установлены стационарные тепловизоровы и вас проверят, поверьте. Если температура повышенная, то вас осмотрят в медсанчасти аэропорта и, скорее всего, госпитализируют до получения результатов проб на коронавирус.

Никаких демонстративных вызовов бригад, никаких проверок полиции на гражданство нет. Да, в аэропорт сейчас привлекается много медиков, но иначе мы получим бунт как в Красноярске, где пассажиры ожидали забора анализа несколько часов. Для понимания, сегодня ночью у 335 пассажиров все формальности с паспортами, анализы и заполнение данных заняло 1 час 6 минут. И мы и медики в этих условиях доказали, что умеем работать быстро», - сообщила Татьяна Ризван.