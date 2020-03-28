«Первым делом в органы власти»: глава минздрава Башкирии рассказал, куда делись маски

На ежедневном брифинге ведомства чиновник признался, что «первым делом медицинские маски поступили сначала в органы власти», однако в ближайшее время их можно будет приобрести и в аптеках города, поскольку поступила новая партия.

Большая часть из них будет отправлена в медицинские учреждения. Таково решение правительства. Во вторую очередь будут обеспечены масками органы власти, предприятия и организации, которые работают с большим количеством людей. Оставшаяся часть масок поступит в аптеки на продажу. До этого мы также писали о дефиците масок в аптеках города и о том, что в Уфе спекулянты начали продавать медицинские маски втридорога.