«Первым делом в органы власти»: глава минздрава Башкирии рассказал, куда делись маски
28 марта, 14:46ОбществоНадежда Валитова
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Максим Забелин рассказал о новой партии поступления масок в аптеки города.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса, Власть без цензуры
На ежедневном брифинге ведомства чиновник признался, что «первым делом медицинские маски поступили сначала в органы власти», однако в ближайшее время их можно будет приобрести и в аптеках города, поскольку поступила новая партия.
Напомним, что еще 27 марта в Уфу прибыл груз с 418 тысячами масок.
Большая часть из них будет отправлена в медицинские учреждения. Таково решение правительства. Во вторую очередь будут обеспечены масками органы власти, предприятия и организации, которые работают с большим количеством людей. Оставшаяся часть масок поступит в аптеки на продажу. До этого мы также писали о дефиците масок в аптеках города и о том, что в Уфе спекулянты начали продавать медицинские маски втридорога.
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